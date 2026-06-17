LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Bruno Kiemtoré au Mondial 2026 : bravo à un “VDP de la photographie”

Le Burkinabè, Bruno Kiemtoré, plus connu sous le pseudonyme Pouire Service Photographie sur les réseaux sociaux, est présent à la Coupe du monde 2026 en qualité de photographe officiel. En tant que photographe international, celui qu’on surnomme “le VDP de la photographie”, immortalise les plus grands moments du football mondial, gratifiant le public de belles images. Certes, le Burkina Faso n’est pas qualifié pour la Coupe du monde Etats-Unis-Mexique-Canada, mais il est dignement représenté par un de ses fils dont le talent s’exporte loin de ses frontières. Bravo à Bruno Kiemtoré qui fait la fierté de tout un peuple !

COUP DE GUEULE

Vente de pesticides non homologués : haro sur les fraudeurs !

Profitant de l’installation de la saison des pluies et connaissant les besoins des producteurs agricoles, des individus mal intentionnés ont fait entrer des pesticides non homologués qu’ils étaient sur le point d’introduire dans le circuit. Heureusement qu’ils ont été stoppés par les services de contrôle dont il faut saluer la vigilance. Quand on connaît les conséquences des pesticides non homologués sur la santé humaine, animale et environnementale, on ne peut que condamner l’attitude de ces hors-la-loi qui privilégient leur propre bien-être au détriment de celui de la Nation. C’est tout simplement déplorable !