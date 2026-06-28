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LA CITE SANS VERTU


Le pardon est une valeur sociale qui, en plus de renforcer les relations humaines, favorise l’harmonie et le vivre-ensemble. Autrement  dit, le pardon est un régulateur social. Mais il s’en trouve des gens qui ont des cœurs si durs qu’ils ne sont pas prêts à pardonner aux autres. Pour eux, celui qui a fauté doit être sanctionné à la hauteur  de son acte. Ils ont peut-être leur raison. Sauf qu’en agissant ainsi, ces gens-là oublient ou feignent oublier qu’ils ne sont pas infaillibles. S’ils refusent de pardonner aux autres, ils doivent aussi, en cas d’erreurs, s’attendre au retour du bâton.

 

Cicéron

A lundi prochain !


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