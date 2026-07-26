LA CITE SANS VERTU
Parce qu’il voulait conclure un partenariat commercial avec un tiers, un tuteur a décidé de donner sa nièce de 16 ans, en mariage et cela, contre le gré de la fille et de sa mère. Si ce n’est pas un mariage forcé, dites-nous à quoi cela ressemble ? En effet, tout se passe comme si, pour certains, seule la fin justifie les moyens tant et si bien qu’ils prennent des libertés non seulement avec les textes, mais aussi avec la morale. Heureusement que cet oncle irresponsable a été freiné dans son élan par les services compétents. On espère seulement que cela servira de leçon aux uns et aux autres afin que tous comprennent que le consentement doit toujours précéder toute union conjugale.
Cicéron
A lundi prochain !