LA CITE SANS VERTU
On voit souvent des frères d’un même père et d’une même mère, qui se vouent une haine viscérale au point qu’ils ne veulent pas se voir, même en peinture. Et quand on remonte les enquêtes pour comprendre, on se rend compte que c’est l’argent qui est à l’origine de cette mésintelligence profonde. Il en est de même pour certains couples que l’argent a réussi à diviser ou disloquer. Voyez-vous ? Si personne ne conteste l’importance de l’argent surtout dans ce monde mercantiliste, force est cependant de reconnaître qu’il est parfois un mauvais serviteur tant et si bien que les uns et les autres doivent savoir raison garder. Car l’argent, faut-il le rappeler, vient à celui qui accepte de placer l’être humain au centre de tout.
Cicéron
A lundi prochain !