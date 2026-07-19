DEFAITE DE L’ARGENTINE FACE A L’ESPAGNE A LA FINALE DU MONDIAL 2026. : La Roja sur le toit du monde

Les rideaux sont tombés hier, à New-York, sur la 33ᵉ édition de la Coupe du monde, au terme d’une finale de très haut niveau qui a opposé l’Espagne de Lamine Yamal à l’Argentine de Lionel Messi. Pendant un mois, les pelouses ont été des champs de bataille où le talent s’est disputé chaque mètre carré avec le courage, où les génies ont côtoyé les besogneux, où les certitudes ont été renversées au gré d’un dribble, d’un contre ou d’un éclair de génie. Le football, le vrai, celui qui fait chavirer les foules, était au rendez-vous. Au bout du voyage, c’est l’Espagne qui s’est hissée sur le toit du monde.

Un champion ne devient véritablement immense que parce qu’il triomphe d’un adversaire à sa mesure

Un sacre qui ne doit rien au hasard mais à la qualité de son jeu, à sa maîtrise collective et à cette école du football qui continue, génération après génération, de produire des virtuoses. La Roja retrouve ainsi les sommets du football mondial en inscrivant une nouvelle page glorieuse à son histoire. Au cœur de cette épopée, Lamine Yamal a confirmé qu’il appartient déjà au cercle très fermé des joueurs capables de changer le destin d’un match. Chacune de ses accélérations portait le danger, chacun de ses dribbles semait le doute dans les défenses adverses, chacune de ses inspirations rappelait que le football sait parfois confier son avenir à une jeunesse insolente de talent. Sans jamais céder à la pression, il a conduit son équipe jusqu’au sacre avec une maturité qui défie son âge. Le Ballon d’Or 2026 trouvera difficilement un candidat plus crédible, le 26 octobre prochain, à Londres. Mais célébrer le vainqueur ne doit pas faire oublier la grandeur du vaincu. Un champion ne devient véritablement immense que parce qu’il triomphe d’un adversaire à sa mesure. L’Argentine n’a pas perdu son âme en s’inclinant en finale. Bien au contraire. Portée par la solidarité de tout un groupe, l’Albiceleste s’est battue jusqu’au bout avec cette fierté qui caractérise les grandes nations de football. Son métronome, Lionel Messi, n’a pas seulement distribué le jeu ; il a livré bataille, en jouant avec les tripes autant qu’avec ses pieds, portant son équipe comme un capitaine tient la barre au milieu de la tempête. Cette Coupe du monde constitue sans doute son ultime chef-d’œuvre sous le maillot argentin. Même privé d’un nouveau sacre, il quitte la scène mondiale sous une pluie d’applaudissements, avec la certitude d’avoir marqué l’Histoire comme peu de joueurs avant lui. Les demi-finales avaient déjà annoncé la couleur. L’Espagne avait écarté une France ambitieuse, tandis que l’Argentine avait dû sortir une Angleterre redoutable. Les deux équipes battues ont ensuite disputé le match pour la troisième place avec un engagement qui contrastait avec l’image souvent associée à cette rencontre, généralement considérée comme une simple formalité et jouée avec les jambes lourdes et les têtes déjà tournées vers les vacances.

Les Bleus ont illuminé le tournoi grâce à un Kylian Mbappé qui a confirmé son statut de plus grand artificier du football mondial

Au contraire, Anglais et Français ont livré une bataille ouverte, comme si une qualification pour la prochaine Coupe du monde était en jeu. Au finish, c’est l’Angleterre qui s’est imposée 6 buts à 4 et est repartie avec une médaille de bronze largement méritée. Quant à la France, elle peut nourrir des regrets, mais certainement pas des remords. Les Bleus ont illuminé le tournoi grâce à un Kylian Mbappé qui a confirmé son statut de plus grand artificier du football mondial. Ainsi s’achève cette 33ᵉ Coupe du monde, avec son lot d’exploits, de larmes et d’extraordinaires renversements de situation. Le trophée prend le chemin de Madrid, mais le football, lui, est sorti vainqueur partout où il a fait vibrer les cœurs.

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