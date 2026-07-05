LA CITE SANS VERTU
Il y a des gens, lorsqu’ils sont en colère, ne savent pas se contrôler. Ils ne savent plus ce qu’ils font. Si bien qu’ils sont capables de commettre le pire, pour finalement le regretter quelques instants plus tard. Pour éviter de telles situations, pour le moins déplorables, il est recommandé de faire un effort de retenue. Car, comme on le sait, la capacité d’une personne à maîtriser ses émotions, traduit sa personnalité et sa capacité à gérer les Hommes. Il ne sert donc à rien de poser des actes répréhensibles que l’on regrettera plus tard. En tout cas, la colère, faut-il le rappeler, est mauvaise conseillère.
Cicéron
A lundi prochain !