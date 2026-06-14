LA CITE SANS VERTU
L’échec est une forme de succès pour peu que l’on sache en tirer les leçons. Malheureusement, il y a des parents qui l’ignorent ou feignent de l’ignorer. Si fait que lorsque leurs enfants échouent à un examen, ils en font une montagne de problèmes. On comprend bien l’émotion qui est la leur, mais ils ne doivent pas oublier qu’en réagissant de manière disproportionnée, ils en rajoutent à la peine de leurs enfants. D’où la nécessité, face à de telles situations, de savoir raison garder. Car, après un échec scolaire, l’enfant a besoin de réconfort moral de la part de ses parents. A défaut, il peut tomber dans la déprime avec tout ce qui peut en découler comme conséquences.
Cicéron
A lundi prochain !