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LA CITE SANS VERTU


Voler un enfant comme si l’on volait un simple objet!  La pratique a désormais pignon sur rue dans notre pays,   notamment dans les enceintes des centres sanitaires.  Le dernier cas en date, qui défraie la chronique, a eu lieu à  Fada N’Gourma où une jeune dame, au motif qu’elle n’arrive pas à enfanter, a enlevé un nourrisson avant d’être finalement démasquée et arrêtée.  Cette manière de faire, il faut le dire, frise l’indécence et l’immoralité dans le sens qu’elle heurte les consciences.  Car, il y a des inconduites notoires que rien ne peut justifier ; d’où la nécessité de savoir raison garder. Quand on est en difficulté, il faut éviter d’en rajouter avec certaines dérives.

 

Cicéron

 

A lundi prochain !


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