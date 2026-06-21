LA CITE SANS VERTU
Voler un enfant comme si l’on volait un simple objet! La pratique a désormais pignon sur rue dans notre pays, notamment dans les enceintes des centres sanitaires. Le dernier cas en date, qui défraie la chronique, a eu lieu à Fada N’Gourma où une jeune dame, au motif qu’elle n’arrive pas à enfanter, a enlevé un nourrisson avant d’être finalement démasquée et arrêtée. Cette manière de faire, il faut le dire, frise l’indécence et l’immoralité dans le sens qu’elle heurte les consciences. Car, il y a des inconduites notoires que rien ne peut justifier ; d’où la nécessité de savoir raison garder. Quand on est en difficulté, il faut éviter d’en rajouter avec certaines dérives.
Cicéron
A lundi prochain !