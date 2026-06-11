IL ETAIT TEMPS !
S’il y a une chose que l’on peut relever et saluer dans l’organisation du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), c’est la proclamation, presqu’en simultané, des résultats du premier tour. Toute chose qui tranche avec les années antérieures où certains candidats avaient souvent leurs résultats pendant que les autres étaient dans l’angoisse. Ce qui créait une sorte d’inéquité pour les candidats admis au second tour dans la mesure où certains d’entre eux bénéficiaient de plus de temps de préparation que les autres. Il était vraiment temps que l’on aille vers une telle forme d’harmonisation des choses.