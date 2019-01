ANGEL LOSADA, Représentant spécial de l’UE pour le Sahel : « Le Burkina Faso est prêt à présider le G5 Sahel »

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience, 18 janvier 2019 au palais de Kosyam, le représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel, Angel Losada. Au menu des échanges, la présidence du G5 Sahel qui sera assurée par le Burkina en 2019.

A partir de février 2019, le Burkina assurera la présidence de la force conjointe du G5 sahel. Pour préparer cette lourde responsabilité, le président du Faso a reçu, le 18 janvier dernier, le représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel, Angel Losada. Après une heure d’entretien à huis clos, l’hôte du président du Faso s’est dit satisfait du niveau de préparation du Burkina par rapport à cette responsabilité qui lui est confiée. « Le Burkina Faso est prêt à présider le G5 Sahel », s’est-il réjoui à sa sortie d’audience. A l’en croire, une rencontre des ministres en charge des affaires étrangères du G5 Sahel et de l’Union européenne se tiendra le 18 mars prochain à Bruxelles en Belgique avec pour objectif de faire le point sur la situation. Ce qui montre la volonté de Roch Marc Christian Kaboré de donner une nouvelle dynamique au G5 Sahel dans les deux secteurs fondamentaux que sont la sécurité et le développement. Le représentant spécial de l’Union européenne et le président du Faso ont échangé sur la situation sécuritaire. Une situation préoccupante pour le représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel, qui affirme que « la préoccupation est partagée par le président Roch Marc Christian Kaboré qui a affirmé que la situation de droit va prévaloir parce que nous sommes dans un Etat de droit». A la question de savoir quel sera l’apport de l’UE pour la mise en service de la force conjointe, Angel Losada a indiqué que l’Union européenne a soutenu la force conjointe à hauteur de 100 millions d’euros soit un peu plus de 65 milliards de F CFA. En rappel, le G5 Sahel ou «G5S» est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par cinq États du Sahel, qui sont : la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le siège de son secrétariat permanent est en Mauritanie. Le poste de secrétaire permanent est confié au Niger. Il se réunit à différents niveaux dont, pour le volet militaire, au niveau des chefs d’État-major des armées.

Issa SIGUIRE