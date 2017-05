ASFA-Y ♯ EFO : Le duel entre frères ennemis s’annonce électrique

Le Faso foot sera à sa 23e journée ce week-end, avec un rendez-vous de feu entre l’ASFA-Y et l’EFO qui n’est autre que le classico du football burkinabè. Un match prévu ce samedi 20 mai, au stade du 4-Août. Bien avant cette rencontre, les entraîneurs et capitaines des deux formations se sont pliés à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, le jeudi 18 mai 2017 à Ouagadougou.

Sous le coup de 16h ce 20 mai 2017 au stade du 4-Août à Ouagadougou, le football burkinabè devrait être en principe en effervescence. La raison, c’est l’explication entre les deux équipes rivales du Faso foot, à savoir l’ASFA-Y et l’EFO. Un match qui ne manquera pas de piquant entre une formation des jaune et vert de l’ASFA-Y qui se bat pour le maintien, comme l’a signifié son coach Souleymane Ouédraogo, à huit journées de la fin du championnat national, et celle des bleu et blanc de l’EFO dont l’entraîneur Boureima Kaboré déclare qu’elle joue le titre. Ils l’ont confié le 18 mai dernier aux Hommes de médias, lors de la conférence de presse d’avant-match à Ouaga. En plus, ce duel entre frères ennemis s’annonce des plus disputés, quand on sait que l’EFO est 4e au classement général pendant que l’ASFA-Y totalise 24 points avec un rang de 12e, non loin de la zone de relégation. Ce qui confirme les aveux de Souleymane Ouédraogo et Boureima Kaboré dont les objectifs sont opposés. Pour le coach de l’ASFA-Y, il y a une revanche dans l’air, évoquant la défaite de 2 buts à 1 subie à l’aller par ses poulains. Et de souligner qu’ils devront jouer à fond pour arracher les trois points, face à un adversaire qui a déjà assuré son maintien. Lorsqu’il lui a été demandé de faire un choix entre cette rencontre du 20 mai et les 16e de finales de la Coupe du Faso où les deux équipes se croisent le mercredi 24 mai, Souleymane Ouédraogo n’a pas hésité. Pour lui, il n’y a pas à se poser trop de questions, puisque l’ASFA-Y joue sa survie dans le championnat national, et c’est après cela qu’on peut penser à la Coupe du Faso. C’est dans le même sens qu’est intervenu son capitaine Anicet Antagana qui relève que l’important pour ses camarades et lui, c’est de se battre pour obtenir les trois points afin de chercher à se maintenir.

Pendant ce temps, Boureima Kaboré, coach de l’EFO, souligne que son équipe s’est préparée en conséquence pour les trois points. Mais contrairement à son adversaire, lui ne fait pas de choix entre les deux rencontres puisque ses objectifs sont les mêmes, à savoir remporter le championnat national et la Coupe du Faso. Malgré les commentaires qui se font autour de ce match, Boureima Kaboré fait savoir qu’il ne se met aucune pression. Mohamed Ouattara, capitaine de l’EFO, jouera ce match quelques jours seulement après sa première convocation en équipe nationale, et il avoue qu’il garde la tête sur les épaules. S’il affirme avoir appris sa sélection avec joie, Mohamed Ouattara indique que cela le motive davantage mais ne l’affole pas, et qu’il devra se concentrer pour le match face à l’ASFA-Y. Un autre match qu’on devra suivre avec attention est le face-à-face RCK♯Majestic SC pour lequel l’entraîneur de la deuxième équipe, Amadou Sampo, parle de derby tout en ne manquant pas de rappeler sa défaite sur ses installations sur le score de 2 buts à 0. Donc, cela sent la revanche dans l’air, mais pour Amadou Sampo, c’est une opportunité de faire tourner l’effectif, avec des jeunes joueurs qui n’ont pas encore eu la chance d’avoir du temps de jeu. Mais, cela n’exclut pas de mettre en difficulté le leader actuel du Faso foot. Kamou Malo, entraîneur du RCK, avoue que depuis le début du championnat, son équipe n’a pas eu de match facile. Et de relever la défaite subie à Ouaga devant la lanterne rouge, le BPS. Il reconnaît tout de même que son équipe ne marque pas assez, malgré son jeu à vocation offensive.

Antoine BATTIONO

Programme des matchs de la 23e journée

Vendredi 19 mai 2017

RCB♯Santos FC : stade Wobi : 16h

Samedi 20 mai 2017

ASFA-Y♯EFO : stade du 4-Août : 16h

USO ♯AS Police : stade du 4-août : 18h 15

RCK♯Majestic SC : stade Dr Issoufou Joseph Conombo : 16h

USFA♯KOZAF : stade Dr Issoufou Joseph Conombo : 18h 15

BPS♯AJEB : stade Balibié Batiébo : 16h

USCO♯AS SONABEL : stade municipal de Banfora : 16h

Rahimo FC♯ASFB : stade Wobi : 16h