ATTAQUE TERRORISTE DU 15 JANVIER A OUAGADOUGOU : Le Cappuccino renaît de ses cendres

Après les évènements du 15 janvier 2016 occasionnant la fermeture du café restaurant « Cappuccino », il rouvre ses portes au public le 15 juin prochain. Mais l’ouverture officielle a eu lieu le samedi 10 juin 2017 à Ouagadougou, en présence du ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, du ministre de l’Urbanisme et de l’habitat, Maurice Dieudonné Bonanet, du ministre des ressources animalières et halieutiques, Sammanogo Koutou, des diplomates, des autorités coutumières, des opérateurs économiques, des amis et parents du promoteur, ainsi que des clients du café, sortis nombreux pour témoigner leur solidarité au promoteur, Gaetan Santomenna, puisque c’est de lui qu’il s’agit.

Le 15 janvier 2016, le café-restaurant « Cappuccino » a été la cible d’un attentat terroriste qui a coûté la vie à 30 personnes et fait de nombreux blessés. On note également de nombreux dégâts matériels avec pour conséquence, la fermeture du café. 18 mois après, le promoteur a remis sur pied le café, avec la ferme volonté de faire face à ce phénomène qu’est le terrorisme qui sévit partout dans le monde. En effet, c’est après l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice que le promoteur aurait décidé de rentrer au Burkina afin de rouvrir le café. « Nous ne devons pas laisser nos enfants vivre dans la terreur », a soutenu Gaetan Santomenna, promoteur du café-restaurant Cappuccino. Pour le promoteur, la peur n’évite pas le danger. Et d’ajouter que « le terrorisme est partout ». En effet, Gaetan Santomenna, qui a perdu sa femme, son enfant et sa belle-mère lors de l’attentat du 15 janvier 2016, est revenu s’installer au pays des Hommes intègres avec le reste de famille, à savoir ses deux filles, son frère et sa belle- sœur. En ce qui concerne le personnel, le promoteur a confié qu’il est composé de 80% des anciens employés. Tous ceux qui ont répondu à l’appel ont été retenus. Quant au financement des travaux de réfection, aucun chiffre n’a été communiqué. Cependant, le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, a réaffirmé le soutien sans faille du président du Faso à l’homme qui aura payé le plus lourd tribut des attaques terroristes de janvier 2017. S’agissant de la sécurité, le promoteur rassure qu’il installera la technologie la plus pointue. Pour la plupart des invités, la reprise de ses acticités par « Cappuccino » est un message fort à l’endroit de ceux qui entendent entraver le développement du pays à travers des actes de terrorisme. « L’ouverture de Cappuccino a un caractère très fort pour les Burkinabè et tous ceux qui aiment le Burkina Faso », a souligné le ministre des Infrastructures. Pour lui, le peuple burkinabè ne finira jamais de pleurer les disparus, mais la réouverture est un motif de satisfaction car, « cette réouverture symbolise la détermination à réussir dans un Burkina Faso en paix, un Burkina débarrassé de toutes les haines et de toutes violences absurdes et inutiles, dans un Burkina Faso où les Burkinabè et les amis du Burkina, le gouvernement et le secteur privé se donnent la main pour dire ensemble, nous devons réussir le PNDES qui fera du Burkina Faso, un havre de paix et une terre de prospérité. Pour tous ceux qui croient en notre pays, surtout Gaetan. Malgré la violence de la douleur, il a décidé de rester pour réinvestir et d’embaucher encore 100 jeunes, et redonner vie à ce Cappuccino encore plus moderne, plus splendide, un Cappuccino encore plus vivant que jamais. C’est un grand jour pour sa famille », a conclu le ministre Eric Bougouma.

Rahamatou SANON (Collaboratrice)

Ils ont dit

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Remis Fulgance Dandjinou

« Il y a dans cette réouverture une volonté nette d’un homme de considérer que ce qui s’est passé est certes douloureux, mais que vivre et avancer est essentiel. Le gouvernement vient accompagner M. Gaetan, et dire qu’il y a eu certainement des évènements douloureux qui se sont produits ici, et que cette réouverture de Cappuccino est l’expression de la volonté d’un homme de redonner la vie et surtout la volonté d’un pays qui a envie de continuer à avancer. Dans ces évènements douloureux, il a su tourner la page, il a su se rendre plus fort, il a ramené avec lui ses deux filles, son frère et sa belle-sœur, alors qu’ici même, il a perdu une partie de sa famille, pour dire qu’il croit véritablement que quelque chose peut se faire dans cette espace et que demain peut être meilleur si on est solidaire et si on est ensemble. »

Augustin Bambara, SG de l’Union des fondateurs des boulangeries, client du café

« Dès que nous avons appris la réouverture du café, nous avons dit enfin, parce que si le café rouvre, cela veut dire que nous n’avons pas cédé à la terreur, nous n’allons pas non plus donner raison à ceux qui voulaient nous enlever la joie de vivre par la terreur. C’est une fierté pour nous, et nous félicitons Gaetan. »

Francine Kéré, employée du café

« Le 15 janvier 2016, J’étais au café, mais Dieu m’a sauvée. Aujourd’hui j’ai un peu peur mais je m’en remets à Dieu, et je prie Dieu pour que de tels tristes événements ne se reproduisent plus. »

Sophie Varagne

« Nous sommes des amis de Gaetan, et nous sommes venus le soutenir. Nous viendrons toujours en cas de besoin. Gaetan est un ami à moi. Je crois que rouvrir le café est une bonne chose. Je crois qu’on peut continuer de vivre tout en ayant nos proches en mémoire. Je n’ai pas peur de revenir car le terrorisme est partout. »