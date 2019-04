Certains centres de santé, au Burkina, surtout dans les zones les plus reculées, ne méritent pas leur nom. En effet, non seulement ils manquent du strict minimum (jusqu’au tension-mètre), mais aussi ils sont très insalubres. Quand vous y entrez, vous butez sur des murs crasseux, des lits en piteux état à même de vous couper le souffle. S’il est vrai que l’accès aux soins de santé est un droit, il y a lieu que le gouvernement rectifie le tir. Car, telles que les choses se passent, on n’a pas l’impression que tous les Burkinabè sont égaux.

Boundi OUOBA