Les voiles et les vêtements amples provoquent des accidents, parfois mortels. Et c’est peu dire ! En effet, il n’est pas rare de voir des femmes ou des hommes couverts de voiles ou de vêtements amples qui leur descendent jusqu’aux pieds, rouler à vélo ou à moto. Il suffit que le vêtement ou le voile glisse entre les rayons de l’engin et bonjour les dégâts. Loin de nous l’idée d’encourager les vêtements qui frisent parfois l’extravagance. Mais quand on roule sur des engins à deux roues, il faut prendre le soin de ne pas laisser traîner son vêtement. Ainsi, on s’évite des accidents.

Valérie TIANHOUN