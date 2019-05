Avec le jeûne musulman en cours, on voit des dames qui, installées aux abords des rues, vendent des galettes ou de la bouillie. Cela n’a rien de mauvais en soi. Le hic c’est que dans bien des cas, les conditions d’hygiène minimales ne sont pas respectées. Car en plus de la poussière, il y a que les ustensiles utilisés sont parfois insalubres. Ce qui n’est pas normal car on ne peut pas vouloir se faire des sous au détriment de la santé des autres.

Boundi OUOBA