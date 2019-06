Il y a une nouvelle forme d’escroquerie qui se développe de plus en plus au Burkina Faso. Il s’agit, pour des escrocs, de remettre à leur victime une carte de visite contenant de la poudre. Une poudre qui fait endormir la victime lorsqu’elle l’inhale. La victime devient comme hypnotisée. Et c’est à ce moment que l’escroc la dépouille de ses biens ou fait tout ce qu’il veut d’elle. Elle ne reviendra à elle-même que des minutes après que l’escroc eut fini son forfait et fut parti. Une forme d’escroquerie qui est en train de s’installer au Burkina Faso. Certains en ont déjà fait les frais. Il faut donc faire preuve de vigilance et surtout se méfier de ces gens-là qui vous abordent dans la rue et vous tendent avec insistance leur carte de visite.

Valérie TIANHOUN