Les vacances sont signe d’oisiveté pour certains enfants. Faute de moyens pour les occuper sainement, les parents les abandonnent à leur sort. Voilà pourquoi on rencontre certains écoliers reconvertis en commerçants. Le problème, c’est qu’ils n’ont pas trouvé mieux que les débits de boisson pour vendre leurs articles. Et plus grave, ces commerçants à la petite semaine ne songent pas à rentrer tôt à la maison, travaillant entre les tables des bars et buvettes jusque tard dans la nuit. Il faut avouer que ce n’est pas la meilleure façon de passer ses vacances. Il se pose donc avec acuité la question de l’occupation des enfants pendant les vacances en ville, surtout que plus personne ne veut les passer au village, à cultiver et à surveiller les troupeaux.

Issa SIGUIRE