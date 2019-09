Que faire face au mode opératoire de cette « saleté morale et sociale » qui écume en ce moment la ville de Ouagadougou et au-delà ? Plusieurs cas de vols par effraction sont de plus en plus signalés dans la capitale où des boutiques, magasins et autres lieux de commerce sont cambriolés par des délinquants passés maîtres dans l’art diabolique de s’y introduire par le plafond.

Si les forces de sécurité ont plusieurs fois été saisies de ce genre d’affaires, et ont, dans certains cas, mis le grappin sur des bandits, que peuvent-elles vraiment pour enrayer cette forme de cambriolage qui prend de plus en plus de l’ampleur et a fait pleurer voire rendu fou plus d’un commerçant inconsolable ? Mais au-delà de ce qui est attendu de nos forces de sécurité dont on salue le courage et l’abnégation, que peuvent faire les commerçants eux-mêmes face à ces individus sans foi ni loi qui les dépouillent sans cesse ? Quelle stratégie trouver pour sécuriser au maximum les vulnérables toits et plafonds de ces lieux de commerce ?

En tout cas, il urge qu’une solution soit trouvée tant du côté des commerçants toujours exposés au danger, que de celui de nos forces de sécurité car cette vermine qui ne craint ni Dieu ni diable, continue à multiplier les dégâts à travers la ville, en versant parfois le sang. Quid des Koglweogo dont les délinquants ont plus que tout, une peur bleue et dont la contribution est inestimable dans la traque de ces bandits ?

CBS