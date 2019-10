Dans certains services publics, on peut lire souvent : « Monsieur X ne reçoit pas pendant les heures de service ». Si ces travailleurs peuvent avoir de bonnes raisons de déroger aux règles qui fixent les heures légales de travail, ils ont cependant le devoir d’indiquer aux usagers quand et où ils sont disponibles. Cela éviterait les lourdeurs administratives et les pertes de temps, et répondrait mieux aux principes du service public.

Valérie TIANHOUN