Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, certains couturiers adoptent des comportements peu responsables. En effet, ils récupèrent les tenues de leurs clients et leur donnent des rendez-vous qu’ils n’arrivent pas à respecter. Et ce n’est pas tout. Quand ils ne disparaissent pas de la circulation, ces couturiers indélicats prennent le soin d’éteindre leurs portables. Tant et si bien que les clients, complètement désemparés, se retrouvent sans leur tenue le jour de la fête. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. Quand on exerce un métier, on doit le faire avec intégrité. C’est à ce prix que l’on peut bénéficier de la confiance des clients.

Valérie TIANHOUN