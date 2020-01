Dieu seul sait la qualité de la viande que nous consommons. Tenez, un soir, nous étions au bord de la voie quand deux camions communément appelés « 10 tonnes », revenant d’un marché, se sont arrêtés. Passagers et marchandises en composaient le chargement, et sur leurs flancs, étaient accrochées des carcasses de bœufs. La poussière y régnait en maître. Quand on sait que des ménagères vont se ruer sur cette viande le lendemain, on a tout simplement la chair de poule. Vraiment, un peu de respect pour les consommateurs.

Frédéric TIANHOUN (Collaborateur)