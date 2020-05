Certaines compagnies de transport, prétextant la limitation du nombre de passagers à bord, exigée par les autorités, ont revu à la hausse le prix du ticket. On veut bien comprendre qu’il s’agit, pour elles, d’une manière de compenser le manque à gagner. Mais là où le bât blesse, c’est que la plupart de ces compagnies ne respectent même pas les mesures édictées par les autorités. Ce qui explique que l’on voit des cars où il n’y a même plus de places assises, c’est-à-dire pleins à craquer. Voyez-vous ? Certains passent leur temps à ruser avec les mesures prises contre le Covid-19 et à braver l’autorité.

Issa SIGUIRE