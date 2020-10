Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, beaucoup de services de la place se sont équipés en lave-mains. Ce qui est à saluer. Mais le hic est que dans la plupart des services, ces lave-mains sont mal entretenus tant et si bien qu’on se demande s’ils ne contribuent pas plus à salir les mains qu’à les rendre propres. Toujours est-il que ces kits de lave-mains sont très sales et méritent un vrai entretien en termes de propreté.

Boureima KINDO