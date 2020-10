Dans quelques heures, s’ouvrira la campagne pour la présidentielle et les législatives du 22 novembre 2020. Les différents candidats en lice, comme on le dit, iront à la pêche aux voix dans un contexte sécuritaire très délétère. C’est le lieu pour nous, d’appeler les uns et les autres à la vigilance. Il faut savoir où mettre les pieds au risque de s’attirer la furie des terroristes qui, on le sait, tenteront par tous les moyens, de saboter la campagne. Certes, les Forces de défense et de sécurité (FDS) joueront leur partition, mais il faut travailler à leur faciliter la tâche pour que tout se termine bien.

La Rédaction