Suite à l’avènement du Covid-19, on voyait installés à l’entrée des marchés ou des services (public et privé) , des lave-mains afin de permettre aux usagers de se laver les mains. Mais depuis quelque temps, le constat est tout autre. Dans bien des cas, ces lave-mains ont disparu et quand ils y sont toujours, on se rend compte qu’ils ne contiennent plus rien. Pas la moindre goutte d’eau. Et quand parfois, il y a de l’eau, il n’ y a pas de savon. Voyez-vous ? Il y a lieu que l’on redouble de vigilance, surtout que la maladie, par ces temps qui courent, connaît une montée en flèche avec en sus des morts.

Boureima KINDO