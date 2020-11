Il fait son petit bonhomme de chemin. Le e-commerce, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est de plus en plus prisé en raison de l’avènement de nouvelles technologies de l’information et de la communication. Si fait que sur place, à Ouagadougou, on peut commander une marchandise à mille lieues de là où l’on se trouve. Mais cela n’est pas sans conséquence. Car, les escrocs et autres délinquants primaires ont infiltré le circuit. Conséquence, si vous commettez l’erreur de verser de l’argent sans votre article commandé, votre interlocuteur devient subitement injoignable. Voyez-vous ? Il faut faire preuve de prudence pour ne pas se faire gruger.

Boundi OUOBA