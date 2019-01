Il n’est pas rare de voir des affiches aux poteaux des feux tricolores avec la mention : « traitement efficace contre l’hépatite » ou encore telle ou telle maladie, avec parfois un numéro de téléphone à l’appui pour les besoins de la cause. Peut-on se fier à de telles affiches ? Difficile d’y répondre par l’affirmative, tant certains individus qui prétendent avoir remède à tous les maux ne sont pas dignes de confiance. Le ministère de la Santé est-il au courant de ces agissements ? Ces marchands d’illusions peuvent-ils donner la garantie à leurs clients quant à l’efficacité de leurs produits ? Certainement pas. Les autorités compétentes et les citoyens gagneraient à faire plus attention car, comme nous le savons tous, la santé n’a pas de prix.

Valérie TIANHOUN