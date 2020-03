CORONAVIRUS AU BURKINA

Pour faire face au coronavirus qui sévit rigoureusement en Afrique, l’Eglise catholique vient de donner une série de consignes. Cela fait suite aux deux cas confirmés par les autorités sanitaires en début de semaine en cours. Lisez plutôt pour en savoir davantage !

« La Conférence épiscopale Burkina-Niger vient d’énumérer un certain nombre de consignes qui aideront à lutter contre la propagation du Coronavirus. Ce sont:

1- S’abstenir du baiser de la paix à la messe et des poignées de mains et accolades à l’intérieur comme à l’extérieur des célébrations liturgiques et paraliturgiques ;

2- Communier au corps du Christ uniquement en recevant l’hostie à la main ;

3- Communier, pour les prêtres, au sang du Christ uniquement par intinction lors des concélébrations ;

4- Les fidèles infectés et affectés par le Covid-19 sont invités à suivre strictement les consignes du ministère de la Santé et à s’abstenir de participer aux célébrations communautaires jusqu’à leur guérison ;

4- Suspendre l’usage d’eau bénite dans les bénitiers aux portes des églises, et si l’on fait usage de l’eau bénite au cours d’une célébration, ce sera seulement par aspersion ; personne n’y trempera les doigts ;

5- Utiliser du savon ou du gel désinfectant pour les ministres ordinaires et extraordinaires de l’Eucharistie qui se désinfecteront les mains avant et après la distribution de la communion, ainsi que pour ceux qui travaillent à la sacristie ;

6- Eviter, sauf pour raison impérieuse, les voyages dans des pays significativement touchés par le Covid-19 (Cf. Directives du ministère de la Santé IV, 4. 1).

En communion avec toute l’Eglise en Afrique, nous nous confions à la Miséricorde Divine et nous invitons tous les catholiques et les hommes de bonne volonté à prier pour que le Seigneur nous préserve des différents maux qui minent nos sociétés humaines.

Les Pères Evêques du Burkina et du Niger terminent par cette prière :

Père Tout-puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus et des autres maux qui ravagent actuellement notre monde.

Ecoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus et les autres maux dans les différentes parties du monde.

Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées.

Nous te demandons qu’un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu’ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements.

Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur. Amen ».