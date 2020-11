Elections du 22 novembre

Ceci est une réaction de Yacouba Isaac Zida, après les opérations de vote le 22 novembre dernier : « Félicitations à tous les électeurs et à l’ensemble des Burkinabè pour ce scrutin paisible ce dimanche 22 novembre. C’est notre démocratie qui est victorieuse. Que chacun attende dans le calme, les résultats de la CENI et fasse confiance à nos experts qui travaillent durement depuis plusieurs semaines. Je leur adresse mes vives félicitations et encouragements pour la suite du processus. Que Dieu bénisse le Burkina Faso ».

Double scrutin du 22 novembre : Roch reçoit une délégation de la CEN-SAD

« J’ai reçu ce 23 novembre 2020 en fin de matinée, la mission d’observation des élections de la Communauté des Etats sahélo-sahariens pour échanger sur la tenue des élections couplées du 22 novembre. La mission conduite par Mme Ndioro Ndiaye, a salué le travail abattu par le gouvernement et les différents acteurs impliqués dans le processus pour une élection pacifique, apaisée et transparente. Elle a félicité le Burkina Faso pour l’implication de la diaspora dans le choix des dirigeants du pays. J’adresse à la CEN-SAD la gratitude du peuple burkinabè pour cet accompagnement important dans le déroulement de notre processus électoral ». C’est ce qu’a écrit Roch Marc Christian Kaboré sur sa page facebook.

MPS : le parti en deuil

L’information a été donnée ce 23 novembre 2020 par le candidat à la présidentielle de novembre 2020, du Mouvement patriotique pour le salut (MPS), Yacouba Isaac Zida : « C’est avec tristesse que nous apprenons, ce matin, la disparition du patriote Bangré Antoine, précédemment trésorier général du Mouvement patriotique pour le salut (MPS). J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous les camarades patriotes. Puisse Dieu consoler tous les cœurs affligés et accorder du repos à notre vaillant camarade parti si jeune ».