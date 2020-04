LUTTE CONTRE LE COVID-19 AU BURKINA

A l’issue du Conseil des ministres, d’hier jeudi 16 avril 2020, le porte-parole du gouvernement, Remis Fulgance Djandjinou, a convié les Hommes de médias, à un point de presse, au siège du Service d’information du gouvernement, à Ouagadougou. Objectif, évoquer des décisions sorties de ce Conseil de ministre parmi lesquelles on peut retenir que le Chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a décidé de céder six mois de son salaire, son Premier ministre, Christophe Dabiré, lui, cède 4 mois de salaire, les ministres d’Etat, 2 mois et les ministres, 1 mois. Et ce, durant ce mois d’avril.

Le gouvernement burkinabè s’est réuni en séance ordinaire, le jeudi 16 avril 2020, en Conseil des ministres. Pour évoquer les questions essentielles soulevées au cours de ce conseil, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Remis Fulgance Djandjinou, a donné rendez-vous aux Hommes de médias, ce même jour à Ouagadougou, à l’effet de porter à la connaissance du public des décisions prises. Ceux qui demandaient à cor et à cri la contribution des membres du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19, peuvent souffler sur ce point. En effet, au cours de ce Conseil des ministres, le Chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a décidé de céder six mois de son salaire, son Premier ministre, Christophe Dabiré, 4 mois, les ministres d’Etat, 2 mois et les ministres, 1 mois. Et ce, durant ce mois d’avril. Cette décision de l’Exécutif vise à contribuer à la riposte contre le Covid-19. Est-ce du copier-coller ou une réponse à une opinion qui pensait que l’Exécutif devrait mettre la main à la poche ? Le ministre de la communication pense plutôt que cette décision fait suite à des concertations à ce sujet, depuis maintenant deux Conseils des ministres. « Si vous gérez la crise à la lumière de ce que les autres font, vous n’allez pas vous en sortir. Chaque pays a ses réalités. Même si la crise est universelle, chaque pays a ses spécificités », a précisé le ministre de la Communication.

Le port de masque ou de cache-nez rendu obligatoire, à partir du 27 avril prochain

Au cours de ce même point de presse du gouvernement, les Hommes des médias ont été informés de la décision de l’Exécutif, de faire en sorte que les masques et les cache-nez soient en quantité suffisante afin que, « pour compter du lundi 27 avril prochain, le port de ceux-ci soit obligatoire sur toute l’étendue du territoire national », a précisé Remis Fulgance Djandjinou. Ce Conseil des ministres a aussi adopté le Plan de riposte pour la continuité éducative dans le contexte du Covid-19 (voir encadre). Cependant, l’Exécutif burkinabè n’a pas décidé de fixer une date pour la reprise effective des cours. « Cette reprise se fera en fonction de l’évolution de la maladie, suite à des indications qui seront données par le monde médical. Et c’est après avis du monde médical, que le gouvernement se penchera sur une date pour la reprise effective des cours », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Boureima KINDO

Autres points évoqués au point de presse :

– Le dépôt à l’Assemblée nationale, dans les jours à venir, d’un projet de loi d’habilitation pour légiférer par ordonnance sur certaines questions liées à la gestion de la pandémie ;

*Au titre du point de la gestion de la pandémie du Covid-19 :

– le nombre élevé de fausses alertes ;

– l’insuffisance des kits de prélèvement ;

– le retard dans la mise en place du support alimentaire pour les cas de contacts confinés.

*Au titre de la mobilisation financière :

-A la date du 15 avril 2020, la somme de 1 292 000 925 F CFA a été mobilisée.

* Au titre de l’Education nationale :

Le plan de riposte pour la continuité éducative dans le contexte du Covid-19 a été adopté. Et ce plan vise à :

– assurer la continuité éducative avec l’implication de tous les acteurs et partenaires de l’Education ;

– la mise en œuvre effective des conditions devant permettre la reprise des cours ;

– l’information, la sensibilisation et la communication sur les mesures-barrières ;

– la progressivité de la réouverture des classes ;

– l’utilisation des nouvelles technologies pour un accompagnement dans la reprise effective des cours.

Source : déclaration liminaire du ministre de la Communication