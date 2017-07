NOMINATION D’EXPERTS ONUSIENS POUR LA RDC : Le plus dur est à venir

Ça y est ! L’ONU a annoncé, hier, 26 juillet 2017, la nomination de trois experts internationaux qui seront chargés d’enquêter sur les violences dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo (RDC). Il s’agit de Bacre Ndiaye du Sénégal, Luc Côté du Canada et Fatimata MBaye de la Mauritanie, qui devront, selon les termes du communiqué du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, « déterminer les faits et les circonstances sur les allégations de violations de droits de l’Homme et du droit humanitaire international dans la région du Kasaï ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces trois experts, pour ainsi dire, sont plus à plaindre qu’à envier ; tant la tâche qui les attend est immense et bénédictine. Car, il faut le dire, Kinshasa qui, avec le soutien de certains pays africains, s’est opposée à la mise en place de toute mission indépendante, ne manquera pas de mettre des bâtons dans leurs roues. Dans le meilleur des cas, les autorités congolaises ne feront voir aux experts que ce qu’elles souhaitent leur faire voir ; histoire de biaiser les résultats de l’enquête en leur faveur. Ce n’est pas à exclure, puisque comme le dit un adage bien connu de notre terroir, « l’étranger a souvent de gros yeux mais il ne voit rien ». Et c’est peu dire. Mais dans le pire des cas (et là nous touchons du bois), il faut craindre que ces trois experts onusiens ne subissent le même sort que les deux précédents, à savoir l’Américain Michael Sharp et la Suédo-chilienne Zaida Catalan, froidement assassinés alors qu’ils enquêtaient sur les violences au Kasaï. Tirant leçon de ce drame dont les circonstances n’ont jusque-là pas été élucidées, l’ONU se doit de veiller à la sécurité de ses trois missi dominici dont la nomination, on le sait, est très loin de plaire au pouvoir congolais.

Dans la pratique, les choses risquent de se corser

Surtout que de nombreux rapports produits sur les fosses communes découvertes dans le Kasaï, ont toujours pointé du doigt la responsabilité de Kinshasa et des miliciens du Kamuina Nsapu. Certes, la résolution dite de compromis entre l’ONU, l’Union européenne et les Etats-Unis, adoptée le 22 juin dernier, demande à la RDC de coopérer avec les experts qui, en retour, partageront leurs informations avec les autorités congolaises ; mais dans la pratique, les choses risquent de se corser. Les jours à venir nous en diront plus. Attendons de voir avant de croire en la bonne foi du président Joseph Kabila passé maître dans l’art de rouler tout le monde dans la farine. Pour lui, peu importe si la RDC brûle ; l’essentiel étant de conserver son pouvoir. A preuve, pendant que l’on massacre dans le Kasaï, on terrorise les populations à Béni et viole massivement les femmes dans le Kivu, et cela, dans l’indifférence totale du pouvoir de Kinshasa. Du reste, à ce propos, on peut se féliciter de l’arrestation de Ntabo Ntaberi Sheka, du nom de ce seigneur de guerre accusé d’une campagne massive de viols dans le territoire de Walikale en 2010, et contre qui un mandat d’arrêt avait été émis par la justice militaire congolaise. Il s’est rendu à la MONUSCO qui, après un bilan médical, entend le remettre officiellement aux autorités congolaises. En tout cas, une fois de plus, c’est la preuve que tôt ou tard, chacun sera rattrapé par son passé.

B.O