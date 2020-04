PLUS JAMAIS ÇA !

Alors que les rassemblements et autres regroupements sont interdits sur toute l’étendue du territoire national à cause du coronavirus, il s’en trouve des leaders religieux qui en font à leur tête en continuant d’officier dans des lieux de culte. Ce qui n’est pas normal. Car, la mesure de suspension des prières concernant bien toutes les religions, il n’ y a pas de raison que des « illuminés » se croient investis d’une mission divine en défiant l’autorité. Franchement, plus jamais ça !