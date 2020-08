PRESIDENTIELLE 2020

Le Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD), a tenu, le 22 août 2020 à Ouagadougou, son deuxième congrès extraordinaire sous le thème : «Elections couplées présidentielle et législatives du 22 novembre 2020 : quelle contribution du NTD pour une victoire éclatante du candidat Roch Marc Christian Kaboré ? ». Au cours des travaux, le bilan du premier quinquennat du président Roch Marc Christian Kaboré a été examiné et jugé positif. Ce qui a permis aux congressistes de choisir ce dernier comme leur candidat à l’élection présidentielle du 22 novembre 2020 pour un 2e mandat, en vue de lui permettre de parachever ce qu’il a commencé. Deux partis politiques, à savoir le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme (RDS) et l’Union des forces démocratiques et progressistes (UFDP) ont également fusionné avec le NTD. C’était en présence des plusieurs membres de l’Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP) dont Clément Sawadogo, 1er vice-président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et Me Bénéwendé Sankara, président de l’Union pour la renaissance/parti sankariste (UNIR/PS) et 1er vice-président de l’Assemblée nationale.

Le candidat Roch Marc Christian Kaboré a le meilleur profil pour diriger le Burkina Faso. Et ce, pour les 5 années à venir. C’est du moins la conviction du Nouveau Temps pour la démocratie (NTD). Il l’a affirmé au cours d’un congrès extraordinaire tenu le 22 août 2020 dernier à la Maison du peuple de Ouagadougou, sous le thème : «Elections couplées présidentielle et législatives du 22 novembre 2020 : quelle contribution du NTD pour une victoire éclatante du candidat Roch Marc Christian Kaboré ? ». Pour le président du NTD, Vincent Dabilgou, le choix du candidat Roch Marc Christian Kaboré se justifie par le fait que son parti est, tout comme le MPP, de la sociale démocratie. La 2e raison est, selon lui, le bilan en terme de réalisations de Roch Marc Christian Kaboré à la tête du pays. Et la 3e raison est la vision futuriste que le candidat Roch Kaboré entend proposer au peuple burkinabè pour son 2e quinquennat. « Nous sommes un parti de la sociale démocratie. Et dans l’ensemble de la sociale démocratie, le président Roch Marc Christian Kaboré a incarné notre vision. Nous lui avions permis d’avoir un premier mandat de 5 ans. Ce premier mandat, nous l’avons regardé à travers les villages, campagnes et communes et ce que nous avons appelé investissements structurants dans les domaines du désenclavement, de l’économie, de l’énergie, de l’éducation. Nous avons vu que nous avons fait un bon prodigieux. Nous avons vu que nous sommes rentrés en phase avec les ambitions pressantes du peuple burkinabè. C’est pour cela que de manière courageuse, nous avons, au niveau du NTD, pensé qu’il était encore temps que nous puissions accorder à ce leader une autre possibilité de dérouler la nouvelle vision qu’il veut proposer au peuple du Burkina Faso. Nous savons qu’il y aura beaucoup de candidats mais tous les candidats ne viennent pas avec des bilans, des idées, de la vision. Le président Kaboré vient non seulement avec un bilan que nous avons jugé positif, mais surtout avec une vision qui intègre les grandes questions comme l’insécurité, notre capacité à vouloir devenir un pays émergent. Nous pensons que nous devons travailler à faire de cet homme un président sans 2e tour. Il faut que nous puissions élire le président Roch Marc Christian Kaboré dès le 1er tour, et comme nous l’avons dit, en coup K.-O. Et pour y arriver, il faut nous préparer. », a indiqué Vincent Dabilgou. Cette stratégie du NTD a été saluée par le président de l’APMP, Clément Sawadogo, par ailleurs Directeur de cabinet du candidat Roch Marc Christian Kaboré à l’élection présidentielle du 22 novembre prochain.

S’avouer vaincu

Il a félicité le NTD pour son apport dans la conquête du pouvoir d’Etat en 2015, pour la gestion du pouvoir d’Etat à travers sa participation au gouvernement, au niveau du parlement et son animation de la vie politique nationale. « Aujourd’hui au Burkina Faso, on ne peut pas compter les partis politiques sans le NTD », s’est réjoui Clément Sawadogo. Il en veut pour preuve, la mobilisation du jour puisque le parti a réussi à faire le plein de la Maison du peuple de Ouagadougou. Pour revenir sur le candidat du MPP, il estime que Roch Kaboré est et reste l’homme de la situation au Burkina Faso, au regard de ce qu’il a déjà fait et continue de faire malgré la situation difficile. Il a réussi à réaliser 70% de ses promesses de campagne, foi de Clément Sawadogo. Et de lancer quelques piques à l’opposition politique. « Les autres candidats ont compris que c’est compliqué. Ils ont décidé de se réunir, de créer une entente ou une convention en espérant qu’ils pourront équilibrer les forces avec le seul candidat Roch Kaboré. Pour nous, cela s’appelle s’avouer vaincu. Mais nous ne parlons pas tout à fait le même langage. Eux ils parlent de se regrouper pour un 2e tour. Nous, nous parlons du premier tour. Parce que le Burkina Faso reste une terre de défis. Et ne relève pas les défis qui veut, mais qui peut», a-t- il lancé. En rappel, Roch Marc Christian Kaboré avait été élu président du Faso pour 5 ans en novembre 2015 et a été investi le 11 juillet dernier au palais des sports de Ouaga 2000 par le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), le parti politique qu’il a dirigé de 2014 à sa création jusqu’à son accession au pouvoir.

Issa SIGUIRE