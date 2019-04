PROMOTION IMMOBILIERE : Des lauriers pour Abdoul Services

La 2e édition du salon international de l’immobilier tenu du 9 au 10 mars en Côte d’Ivoire, a récompensé des opérateurs immobiliers. C’est le groupe Abdoul services international, qui faisait face à 8 pays de l‘Afrique, de l’Europe et du Canada, qui a remporté le trophée de cette compétition. Le président directeur général (PDG) de la société, Abdoul Ouédraogo, a présenté son trophée les 28 et 29 mars derniers au ministre de l’Habitat et de l’urbanisme et au Mogho Naaba.

C’est à l’aéroport international de Ouagadougou, dans l’après-midi du 28 mars 2019, que le personnel du groupe Abdoul Services est allé accueillir le trophée remporté par la société lors du salon international de l’immobilier tenu en Côte d’Ivoire du 9 au 10 mars dernier. Un trophée accueilli sous des tonnerres d’applaudissements et des mots d’encouragement et de félicitations à l’endroit du PDG et de son staff. Après l’aéroport de Ouagadougou, le trophée a été présenté au ministre de l’Habitat et de l’urbanisme, Maurice Dieudonné Bonanet. « C’est un sentiment de fierté qui m’anime rien que de voir ce trophée remporté par ce grand homme de l’immobilier de notre pays. Je lui tire mon chapeau », a indiqué le ministre. Selon lui, le fait que le groupe Abdoul Services soit reconnu comme meilleur promoteur immobilier est d’abord pour le Burkina une fierté. Il a aussi noté que ce trophée est une invite au promoteur et à son personnel de s’investir davantage dans tout ce qu’ils font comme réalisations. Le ministre a aussi souligné que le programme national de construction de 40 000 logements se réalise avec les promoteurs immobiliers. Pour lui, c’est un devoir au niveau de son ministère de soutenir les promoteurs immobiliers privés pour qu’ils puissent atteindre les résultats de ce programme. C’est un soutien, a-t-il poursuivi, qui leur impose aussi le respect d’un certain nombre de règles et de lois qui régissent la promotion immobilière du pays. Au palais du Mogho Naaba, le personnel avec à sa tête le PDG de l’entreprise, est aussi allé présenter le trophée à l’empereur des Mossé. Pour lui, c’est une satisfaction de voir un des fils du pays remporter un grand prix de la sous-région. « Nous lui traduisons nos félicitations et encouragements pour cette distinction. A travers ce prix, c’est le Burkina tout entier qui est honoré. Pour ce faire, nous disons merci à Abdoul Ouédraogo pour son travail abattu jour et nuit pour le bonheur des populations », a-t-il dit. Par ailleurs, le Mogho Naaba a souhaité bon vent au groupe Abdoul services pour qu’il ramène davantage de prix et qu’il continue à promouvoir l’excellence au sein de l’immobilier. « C’est l’entente et la cohésion qui font prospérer une entreprise, nous vous demandons de toujours semer cela autour de vous comme vous l’avez d’ailleurs toujours fait. Que Dieu vous donne la force de travailler davantage et qu’il bénisse tout ce que vous faites », a-t-il souhaité. Quant à la responsable commerciale de l’entreprise, Djamila Lessieur, c’est un sentiment de fierté et surtout d’honneur qui anime le personnel d’Abdoul Services. Pour elle, le trophée ne fait pas honneur à Abdoul Services seulement, mais plutôt à tout le Burkina, car environ 8 pays étaient en compétition mais le choix a été porté sur le Burkina à travers Abdoul Services. « Tout l’honneur nous revient de présenter ce trophée au ministre de l’Habitat et au chef suprême des Mossé pour bénéficier de leurs encouragements et bénédictions», a-t-elle soutenu. A son avis, si la société a pu remporter un tel trophée, c’est à cause de son expertise, de sa qualité rapport prix, ainsi que la diversité des produits servis et son caractère international. Elle a, du reste, souligné que c’est un prix qui va rassurer les clients de Abdoul services en termes de qualité et d’expertise, mais aussi de son caractère international. Rappelons qu’une quarantaine de participants de 8 pays étaient en compétition à cette 2e édition du salon international de l’immobilier à Abidjan en Côte d’Ivoire

Valérie TIANHOUN