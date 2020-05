REMANIEMENT MINISTERIEL EN COTE D’IVOIRE

Depuis le 13 mai dernier, la Côte d’Ivoire a un nouveau gouvernement. Ainsi en a décidé le président Alassane Dramane Ouattara (ADO) qui a procédé à un léger remaniement ministériel et ce, alors même que le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, séjourne en France pour des raisons médicales. Selon le communiqué lu par le Secrétaire général de la présidence, Albert Mabri Toikeusse qui occupait le portefeuille de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et par ailleurs président de l’Union pour la paix et la démocratie en Côte d’Ivoire (UDPCI), ne fait plus partie de la nouvelle équipe gouvernementale. L’homme paie-t-il pour ses ambitions présidentielles ? On est tenté de répondre par l’affirmative quand on sait que le choix de Amadou Gon Coulibaly comme candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la présidentielle d’octobre prochain, n’a jamais été du goût du désormais ex-ministre qui ne s’en cachait pas d’ailleurs.

En conflit ouvert avec le président ADO, le départ de Albert Mabri Toikeusse du gouvernement n’était qu’une question de temps

Il savait son avenir dans le gouvernement en pointillés depuis que le 12 mars dernier, il était resté assis au moment où ADO demandait à l’assistance de se lever pour adouber le choix de Gon Coulibaly comme porte-étendard du RHDP. « Je suis un homme de conviction et je préfère dire ce que je pense. Ne prenons pas des engagements d’une heure dans une salle, qui, par la duite, ne refléteront pas la réalité sur le terrain », avait-il déclaré en signe de désapprobation du choix de Gon Coulibaly. Dès lors, il apparaissait évident qu’en conflit ouvert avec le président ADO, le départ de Albert Mabri Toikeusse du gouvernement n’était qu’une question de temps. Et comme en politique, tous les coups sont permis, ADO a choisi de confier le ministère de l’Intégration ivoirienne à un transfuge du parti de Mabri Toikeusse. Quant au poste du ministère des Affaires étrangères laissé vacant par Marcel Amon Tanoh qui rêve aussi d’un destin national, il est désormais occupé par Ally Coulibaly, un fidèle parmi les fidèles. Cela dit, le constat qui se dégage, c’est qu’après avoir rompu avec le PDCI-RDA de Henri Konan Bédié, ADO est en train de perdre des soutiens ou des militants et pas des moindres. On peut citer, entre autres, Guillaume Soro récemment condamné à 20 ans de réclusion, Marcel Amon Tanoh et désormais Albert Mabri Toikeusse qui ne comptent pas pour du beurre. Ne s’achemine-t-on pas petit à petit vers une opération barracuda contre le RHDP ? L’avenir nous le dira.

B.O