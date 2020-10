Tout savoir sur les options vanilles en Forex

Les options vanilles sont des contrats qui permettent d’obtenir la possibilité d’acheter et de vendre des actifs sur le FX avec une quantité établie à un prix et à une date déterminée. Contrairement aux options exotiques, ces contrats ne posent pas une obligation de réaliser des transactions déterminées mais offrent plutôt une possibilité, vous pouvez donc avoir le choix de réaliser cette transaction ou de renoncer à la possibilité. À noter que sur le marché Forex les termes «option »et «option vanille» utilisés par les traders sont généralement interchangeables.

Il faut savoir que trader les options fx (option vanille) est possible, en effet, ces types de contrats sont disponibles à l’achat ou à la vente.

Les différents types d’options vanilles

Dans le marché Forex, il existe deux types d’options vanilles les calls et les puts.

Une option call vous permet d’acheter un actif sur le Forex à un prix et une date définie, ce qui vous permet d’obtenir ce qu’on appelle une longueur sur le marché. Acheter donc un call est intéressant si vous estimez que le cours de l’actif en question va augmenter.

D’autre part, une option put vous permet de vendre l’actif à un prix déterminé et une date précise et vous obtenez donc ce qu’on appelle en FX une position courte sur le marché. L’objectif est donc d’acheter un put si vous croyez que le cours de votre actif va baisser. Une fois que vous avez acquis l’une de ces options FX vous avez obtenu le droit de les utiliser sans aucune obligation.

Comment trader les options vanilles

Contrairement aux produits barrière à désactivante dont la valeur varie en fonction de l’actif sous-jacent, la valeur des options vanilles ou encore la prime de ces dernières varie en fonction de facteurs bien déterminés. En effet, la prime est fixée à partir de la formule black Scholes. C’est un modèle défini qui permet de calculer la valeur d’une option en fonction de la probabilité que cette dernière expire avec une valeur quelconque. Plus cette probabilité est forte plus la prime est élevée.

Pour comprendre cette formule, il faut d’abord s’intéresser aux notions « in the money » et « out of the money ».

Lorsqu’une option call est située sous le cours de l’actif sous-jacent ou une option put est situé au-dessus du cours sous-jacent on dit que l’option est in the money, et vice-versa les actions vanilles peuvent être considérées « out of the money ».

Finalement, pour revenir à la formule black Scholes, si l’actif évolue davantage « in the money » l’option vanille correspondante à plus de probabilité d’expirer avec la valeur définie, et plus l’évolution de l’actif se fait « out of the money » plus cette probabilité va diminuer.

Les trois facteurs qui sont examinés pour évaluer cette prime sont : le niveau du marché sous-jacent, le temps restant avant l’échéance et la volatilité du marché de l’actif sous-jacent.

Les options vanilles vous offrent donc la possibilité de mettre en place des stratégies qui ne sont pas possibles avec les CFD. En effet, il est possible de combiner les options calls et puts avec différents prix pour maximiser vos gains et assurer plus de sûreté par rapport à vos investissements.