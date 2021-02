Le faux monnayage ; voilà une pratique qui a la peau dure mais qui mérite d’être combattue avec la dernière énergie et ce, au regard des conséquences désastreuses qu’elle a sur l’économie de nos pays. En effet, ce sont plus de trois millions de F CFA de billets contrefaits qui ont été saisis par la Police nationale qui a procédé du même coup, au démantèlement d’un gang composé de cinq malfrats. Pendant ce temps, c’est un marabout, ainsi se présente-t-il, qui a maille à partir avec la Justice au Mali, après la découverte, à son domicile, de faux billets d’une valeur de plus de cinq milliards de F CFA. Voyez-vous ? A l’allure où vont les choses, il faut dire qu’il y a péril en la demeure. Car, toutes les économies des pays de la sous-région risquent d’en prendre un sérieux coup. Heureusement d’ailleurs que les fins limiers veillent au grain.

Cicéron

A lundi prochain