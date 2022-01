Autogoals de la Coupe du monde de 1930 à 1954

Marquer un but contre son camp, qu’est-ce qui pourrait être pire pour un footballeur. Mais si on parie à 1xBet CM sur un autogoal dans un match, il est possible de gagner beaucoup d’argent sur un tel événement. Le nombre record d’auto-goals a été enregistré lors du tournoi de 2018.

Mais des mésaventures d'auto-goal se sont également produites au XXe siècle.

Championnat du monde de 1930

Lors du match entre le Chili et le Mexique, les Mexicains ont marqué un but contre leur camp à la 51e minute, alors que l’équipe perdait déjà 1-0. Après une telle erreur, le Mexique était démoralisé et concédait un troisième but. Au final, l’équipe n’a pas réussi à gagner un seul point lors du tournoi, terminant à la dernière place.

Championnat du monde de 1938

Lors de la Coupe du monde de 1934, les équipes n’ont marqué aucun but contre leur propre camp. Les Suisses ont été malchanceux 4 ans plus tard, mais leur but contre leur camp ne les a pas empêchés de se qualifier pour les quarts de finale:

L’Allemagne démarre sur les chapeaux de roue et prend l’avantage. La Suisse a marqué un but contre son camp à la 22e minute, ce qui a failli signifier un fiasco pour l’équipe. Dans le temps restant, la Suisse a fait preuve de caractère et a réussi à marquer 4 buts aux Allemands.

Après le match, l’entraîneur suisse a été qualifié de grand tacticien et a même été invité à entrainer l’Allemagne, mais il a refusé avec tact.

Dans ce même championnat, ce sont les Suédois qui ont marqué un but contre leur camp, contribuant ainsi à une défaite personnelle. La Hongrie n’a ensuite eu aucune pitié pour la Suède et l’a écrasée 5-1.

Championnat du monde de 1950

Lors de la première Coupe du monde après la guerre, un but curieux a été marqué lors d’un match entre le Brésil et l’Espagne. L’erreur qui en résulte a été commise par les Espagnols à la 15e minute alors que le score était de 0-0. C’est ainsi que l’Espagne a commencé sa propre déroute. Le Brésil a marqué 5 buts en plus contre l’Espagne, n’en concédant qu’un.

Championnat du monde de 1954

Lors du championnat du monde, en Suisse, il y avait quelques buts en même temps. Le premier d’entre eux était un but contre son camp des Mexicains lors de leur match contre les Français. Cet événement a éliminé le Mexique car il avait déjà perdu 0-2 contre les Français grâce à un autogoal. En seconde période, le Mexique se reprend et parvient à rétablir la parité, mais concède un nouveau but sur penalty en fin de match.

Un autre autogoal s'est produit lors d'un match entre l'Angleterre et la Belgique. Ces équipes participent encore régulièrement à des Coupes du monde. Alors que le score était de 4-3 en faveur de l'Angleterre, le Britannique Dickinson a marqué un but contre son camp offrant ainsi un match nul à ses adversaires. En toute équité, le match nul n'a eu aucune influence sur le résultat final de la phase de groupe. L'Angleterre a tout de même terminé en tête du classement, la Belgique se classant dernière.

Les paris sur l’autogoal ne sont pas les plus courants, mais le code promo sur 1xBet est également disponible pour d’autres résultats.

Masha Fernandez