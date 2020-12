Les autorités burkinabè, à l’occasion des fêtes de fin d’année, ont interdit l’importation, la commercialisation et l’utilisation des pétards sur toute l’étendue du territoire national. Ce qui est une très bonne chose en soi. Mais une chose est de prendre une mesure, une autre est de veiller à ce qu’elle soit respectée. Car, très souvent, on voit des gens qui, en dépit de la mesure en vigueur, en font à leur tête. Si fait que les jours de fête, ça pétarade un peu partout. Il faut donc ouvrir l’œil et le bon, surtout au regard du contexte sécuritaire très délétère qui est le nôtre.

Issa SIGUIRE