Dans la ferveur des fêtes de fin d’année, on voit parfois des jeunes gens, excités ou surexcités, faire des acrobaties sur la voie publique, oubliant que non seulement ils s’exposent à des risques d’accidents, mais aussi ils mettent en péril la vie des autres usagers. C’est le lieu d’appeler les uns et les autres à la prudence et à la retenue pour autant que l’on veuille accueillir la nouvelle année dans la paix et dans la joie aux côtés des nôtres. Prenons donc soin de nous ! Car, comme aimait à le dire un confrère qui n’est malheureusement plus de ce monde, « chaque jour est une vie ». Et c’est peu dire !

Boureima KINDO