Dans le cadre de ses missions de protection des personnes et de leurs biens, la Police municipale a mis en fourrière une centaine d’animaux. On y compte, des bovins et des caprins qui étaient en divagation. De tels contrôles doivent se multiplier quand on sait que les animaux en divagation sont souvent à l’origine de bien des accidents mortels de la circulation à Ouagadougou. En tout cas, on ne le dira jamais assez, l’élevage en milieu urbain obéit à des exigences qu’il faut respecter.

Fidèle KONSIAMBO