En dépit de l’insécurité qui sévit dans notre pays, on fait le constat que certaines compagnies de transport de la place ne se donnent pas la peine de procéder au contrôle des passagers avant embarquement. De même, elles ne prennent pas le soin de faire immatriculer les bagages de chaque passager. Pourtant, on se rappelle qu’il n’y a pas longtemps, des explosifs dont on ignore jusque-là le propriétaire, avaient été découverts à bord d’un car, faute d’enregistrement. Les responsables des compagnies de transport sont interpellés. Ils doivent mettre un point d’honneur à mettre fin à cette forme de pagaille qui ne dit pas son nom.

Boureima KINDO