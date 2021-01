Un élève a trouvé la mort par noyade après qu’il est tombé dans un fossé situé dans les encablures du lycée municipal de Yako. C’était en milieu de semaine écoulée. Ce drame doit interpeller plus d’un, notamment les chefs d’établissements scolaires. Car, très souvent, en milieu rural surtout, on voit des fossés béants dans les enceintes scolaires à côté desquels jouent les enfants. Ce qui n’est pas sans conséquence. Car, comme on le sait, les enfants sont si inconscients que tout les amuse au point qu’ils prennent des risques aux conséquences parfois irréparables.

Valérie YAMEOGO/TIANHOUN