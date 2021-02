Au cours de la semaine écoulée, a vu circuler sur les réseaux sociaux, la vidéo d’un braquage d’une rare violence, intervenu, dit-on, en fin septembre 2020. Malheureusement, en l’absence d’informations officielles, la rumeur ne fait qu’enfler tant et si bien que l’on ne sait plus finalement à quelle version se fier. C’est pourquoi les services compétents sont interpellés. Ils gagneraient à communiquer sur cette affaire afin non seulement de mettre fin aux conjectures en cours, mais aussi attirer l’attention des uns et des autres sur la nécessité de faire preuve de vigilance en évitant de transporter d’importantes sommes d’argent.

Boundi OUOBA