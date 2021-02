Parti dans une mairie de la place pour établir des copies certifiées d’extraits d’acte de naissance de son enfant, un homme en a vu des vertes et des pas mûres. Car, au retrait, il s’est rendu compte que le document était truffé d’erreurs. Il attire l’attention des agents de l’état civil et décide sur-le-champ de payer une fois de plus dans l’espoir que cette fois-ci, le travail sera bien fait. Mais quelle ne fut sa surprise de constater que malgré tout, l’acte de naissance de son enfant comporte toujours des erreurs. Toute chose qui l’a mis hors de lui-même puisqu’il dit ne pas comprendre une telle légèreté. C’est le lieu donc d’appeler les agents de l’état civil à plus de vigilance dans l’orthographe des noms sur les extraits d’acte de naissance. Car, la moindre erreur porte préjudice.

Boureima KINDO