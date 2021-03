Dame chaleur vient de prendre ses quartiers. C’est d’ailleurs l’une des périodes les plus redoutées de l’année. Tant et si bien que certains, plutôt que de dormir dans la chambre, préfèrent, la nuit tombée, se coucher dans les enceintes de leurs cours respectives. Cela n’a rien de mauvais. Sauf que cela n’est pas sans risques. Car, avec l’insécurité grandissante, l’on peut, dans le meilleur des cas, se faire dévaliser par des bandits armés et dans le pire des cas, se faire tuer. Des cas pareils, on en a connu de par le passé si bien qu’il faut faire montre d’une grande vigilance.

Boundi OUOBA