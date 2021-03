Depuis le 23 mars dernier, les prix des hydrocarbures et du gaz ont connu une hausse. Quand on sait que pendant longtemps, les autorités ont encouragé l’utilisation du gaz par les ménages afin de freiner le phénomène de la coupe abusive du bois, on ne peut que s’interroger sur l’opportunité de cette augmentation pour le moins inattendue. Surtout dans ce contexte où l’on assiste à des pénuries fréquentes du gaz sur fond de spéculations tous azimuts. Espérons donc que les autorités mettront un point d’honneur, à défaut de les revoir à la baisse, à faire respecter les prix annoncés.

Boundi OUOBA