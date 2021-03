Pour avoir voulu éviter un chien en divagation, un motocycliste s’est retrouvé dans un caniveau, très gravement blessé. C’était le 21 mars dernier à Ouagadougou, sur le boulevard Charles De Gaulle. Voyez-vous ? On ne le dira jamais assez. La divagation des animaux en milieu urbain, n’est pas sans conséquence. D’où la nécessité d’appeler les autorités municipales à plus de fermeté en vue d’une véritable salubrité et tranquillité urbaine.

Boundi OUOBA