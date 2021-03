La Police nationale a procédé au démantèlement d’un réseau de faussaires qui s’adonnaient à la vente illicite de parcelles au moyen de faux documents, en l’occurrence des imprimés du plan cadastral, de cachets contrefaits, etc. C’est le lieu donc d’inviter les uns et les autres à la vigilance quand ils veulent s’acheter une parcelle. Car, le milieu est tellement infecté et infesté de marchands d’illusions que très facilement, vous pouvez vous faire gruger.

Fidèle KONSIAMBO