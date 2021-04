SOS pour le Rond-point des artistes ! Ce cri du cœur vaut la peine d’être lancé quand on sait que cet espace sus-cité ressemble beaucoup plus à un dépotoir. Tant on y jette toutes sortes d’ordures. Et ce n’est pas tout. Car, de jour comme de nuit, on fait le constat que certains prennent du plaisir à y déféquer si bien que le cadre est constamment insalubre. Les autorités municipales sont donc interpellées. Les artistes aussi !

Issa SIGUIRE